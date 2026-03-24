投打二刀流でのフルシーズンに挑む大谷(C)Getty Images2023年12月に10年7億ドル（約1015億円＝当時レート）の超メガディールを締結した大谷翔平は、ドジャース移籍後初の投打二刀流でのフルシーズンを迎えようとしている。【動画】OP戦登板で出た160キロ！大谷翔平が三振を奪うシーンをチェック昨年6月に右肘側副靭帯の損傷の大怪我から「投手」として復帰した大谷。今オフは、ワールド・ベースボール・クラシックでの投打二刀