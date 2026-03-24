ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が２３日（日本時間２４日）、米フロリダ州ダンイーデンのＴＤボールパークで行われたチームの紅白戦に「４番・一塁」でスタメン出場し、１打数１安打１死球だった。この日でキャンプは打ち上げ。キャンプのＭＶＰを問われたブルージェイズのシュナイダー監督は野手部門で岡本を選出した。「野手ではカズ（岡本）を選びます。移籍したばかりの彼は素早く吸収しながら、チームに貢献し、