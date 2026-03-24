カブスのカウンセル監督は２３日（日本時間２４日）、右膝後十字じん帯軽度損傷の鈴木誠也外野手が、１０日間負傷者リスト（ＩＬ）に登録されて開幕（２６日、対ナショナルズ）を迎えることになったと明らかにした。ＭＬＢ公式サイトが報じた。鈴木はＷＢＣ準々決勝（対ベネズエラ）で二盗を試みてヘッドスライディングした際に、右ひざを負傷し、途中交代した。チームに復帰後の検査で右膝後十字じん帯軽度損傷と診断されたが