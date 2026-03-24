「優勝以外は失敗」【写真】夫婦そっくりのイラストで第１子誕生を報告した伊藤大海WBC連覇が期待されながらもベネズエラに負けて、決勝トーナメント初戦で敗退した野球日本代表チーム「侍ジャパン」。大谷翔平選手（31、ロサンゼルス・ドジャース）にして「失敗」といわしめた今大会だが、敗因は何だったのかーー。WBC史上におけるワースト記録「ベスト8」で終わった侍ジャパン。「結果が全て」と代表監督の退任意向を示した