ダンス＆ボーカルグループ「三代目ＪＳＯＵＬＢＲＯＴＨＥＲＳ」の今市隆二が２４日、日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）に出演した。今年に入り活動再開してから初めてのテレビに出演した。この日、「ＺＩＰ！ダンレボ選手権第３弾」のコーナーにグループのメンバーとともに出演。ゲームに挑戦し、ダンスのステップを披露した。今市は昨年４月に都内を走行中のタクシー内で男性運転手を