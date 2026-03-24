YouTubeのチャンネル登録者146万人を誇る「ナカモトフウフのOkinawa Life Vlog」の夫・ナカモトダイスケが、24日までに自身のインスタグラムを更新。約6年乗り続けてきた“愛車”との別れを報告した。【写真】かっこよすぎる…まさに“国宝級”コンディション！ナカモトフウフの妻・ちゃんまりの愛車トヨタ『セリカXX』ダイスケは「約6年乗り続けてきた「光岡卑弥呼classic」とお別れ」というコメントと共に、愛車との2ショッ