アメリカのトランプ大統領は23日、戦闘終結に向けイランと協議していることを明らかにし、「主要な点で合意した」との考えを示しました。増田理紗記者の中継です。トランプ大統領は外交的な落としどころを探る動きを始めたといえますが、イラン側との隔たりは大きく、戦闘終結に向けた交渉が進むかはいまだ不透明です。トランプ大統領「非常に力強い協議をした。主要な点で合意を得ている。イランはもう核兵器を保有しないことにな