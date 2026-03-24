女優広瀬すず（27）が23日、都内でサントリー「ザ・プレミアム・モルツ」新CM発表会に出席した。「ちびまる子ちゃん」が大人になった世界を実写で描いた「プレモル子ちゃん」シリーズの新作で、広瀬は「プレミアムなまるちゃん」役で出演。缶のデザインがこれまでの金色から深い紺色に一新され、「落ち着いた上品さを感じて、心をつかまれた」。新たなザ・プレミアム・モルツを味わうと「華やかな香りで、深いコクがあって、一新さ