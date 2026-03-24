教科書に載っていない日本史のおカネの話この記事の画像を見る日々きな臭くなる世界情勢の影響は？ 物価高にあえぐ日本国内はどうなる？ 連日、押し寄せるニュースの大半にはなんらか「経済」の視点を含んでおり、逆に「経済の仕組み」から「いま」が読み解かれることは当たり前。むしろそれを欠いたらナンセンスだろう。一方、「昔」を考える歴史の観点ではあまり経済が意識されない。さすがに列強入り以降の日本現代史では世