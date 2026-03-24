幸せの大盤振る舞いこの記事の画像を見る「波瀾万丈の人生を送っている私ですら、こんなふうに強く生きていけるんですよ」と語るのは、歌手や俳優、タレントとして70年以上のキャリアを積み重ねてきた美輪明宏。その人生から学んだ“幸福論”をまとめた『幸せの大盤振る舞い』（中央公論新社）が、2026年3月24日（火）に発売された。絢爛な衣装や神秘的なオーラ……。そうしたイメージが強烈なせいか、美輪明宏を「華やかな芸能