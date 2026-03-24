「すみません、須江先生みたいなキャッチーな言葉が出てこないんです」帝京長岡（新潟）の野球部長を務める小野寺翔は、そう言って苦笑を浮かべた。恩師である須江航（宮城・仙台育英監督）から学んだもっとも大事なことを聞こうとしたところ、小野寺は答えに窮したのだった。小野寺は「難しい質問ですねぇ」とうなったあと、絞り出すようにこう続けた。「何を教わったというよりも、時間を共にさせてもらったことが今の自分を