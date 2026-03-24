23日夕方、岐阜県御嵩町の建物で火事があり、住人の70代の男性と連絡が取れなくなっています。 【写真を見る】岐阜・御嵩町のデイサービス兼住宅で火事…住宅に１人暮らしの70代男性と連絡取れず 火事があったのは、御嵩町上恵土にあるデイサービス兼住宅の2階建ての建物で、23日午後5時過ぎ、「煙と炎が見える」と1階のデイサービスに勤務する男性から警察と消防に通報がありました。 火はおよそ3時間半後に