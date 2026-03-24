今日3月24日は、本州付近は高気圧に覆われて、広く晴れるでしょう。ただ、九州は雲が増えて、夜から所々で雨が降りそうです。沖縄は雲に覆われ、一時的に雨が降るでしょう。最高気温は4月並みの所が多く、春本番の暖かさとなりそうです。本州付近は広く晴れ九州は夜から所々で雨今日24日は、本州付近は高気圧に覆われるでしょう。北海道から関東ではおおむね晴れる見込みです。東海や近畿、中国地方も昼頃まで日差しが届くでしょ