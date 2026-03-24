ラグジュアリーな世界観で多くの女性を魅了するエトロから、新たなアイコンバッグ「ヴェラブロッサム」が登場♡ブランドの象徴でもある「ヴェラ」をベースに、より柔らかく洗練された印象へと進化した注目の新作です。日常に寄り添いながらも、さりげなく品格を引き立ててくれる一品は、これからの季節にぴったりの存在です♪ 洗練された進化系デザイン 「ヴェラブロッサム」は、シャープなV字シルエッ