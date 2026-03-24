23日のニューヨーク株式市場ではトランプ大統領のイラン情勢をめぐる発表から、緊張緩和への期待感が広がり、株価は600ドルあまり値上がりして取引を終えました。ニューヨーク株式市場は23日、トランプ大統領がイランとの「敵対関係の解消に向けた生産的な協議」を行い、イランの発電所などへの攻撃の延期を発表したことを受けて、中東情勢の緊張緩和への期待から買い注文が先行しました。ダウ平均株価は一時、1100ドルあまり急激