福岡県久留米市は、資生堂ジャパン（東京都）と人材育成や女性活躍など多様な分野における包括連携協定を結んだ。同様の協定締結は、九州の自治体では初めてという。久留米市田主丸町に資生堂福岡久留米工場があり、エイジングケアブランドの「エリクシール」やサンケア製品の「アネッサ」などを生産している。２０２３年以降、資生堂ジャパンは市内で女性向けの印象アップセミナーや、紫外線について児童が学ぶセミナーなどを