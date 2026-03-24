きょうは全国的に青空が広がり、日中はさくらが咲き進む陽気になりそうです。ただ、沖縄や奄美は雨が降りやすく、夜は九州にも雨雲が広がるでしょう。西日本や東日本では、あす以降は雨の日が増えてくるため、日差しを有効に使うとよさそうです。【日中は日差し暖かさくら開花も促す陽気に】大陸から移動してくる高気圧に覆われて、朝から広い範囲で晴れるでしょう。日中は春本番の暖かさが続き、関東から西は18℃前後で、20℃近