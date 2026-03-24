プロ野球・巨人の浦田俊輔選手が、持ち味の走塁について語りました。2024年ドラフト2位で九州産業大から巨人に入団し、2年目を迎える浦田選手。オープン戦打率.317と好調を見せる中、持ち味の俊足も生かし、存在感をアピールしています。1年目から足を生かしたプレーを見せていた浦田選手ですが、昨オフには走塁技術をさらに強化。「去年よりも力感なく走れている」と手応えを明かします。その改善点について浦田選手は「足が後ろ