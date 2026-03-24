2026年3月24日のNHK『あさイチ』は特別編。トミー・バストウさんのプレミアムトークを放送。出演中の『ばけばけ』について語ります。トミー・バストウさんが『ばけばけ』レフカダ・ヘブン役について語った2026年1月3日の記事を再配信します。*****【写真】吉沢亮演じる錦織とヘブン高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。明治時代を舞台に、怪奇文学作品集『怪談