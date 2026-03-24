寧徳時代新能源科技（CATL）がチリ、オーストラリアなどの企業と契約に調印し、受注規模は累計で容量11GWhを超えた。また、天合儲能がイタリアの250MW/1000MWh規模のプロジェクトを落札し、さらにシンガポールのCNEグループとの間で5661万ドル規模のバッテリー・エネルギー貯蔵システム（BESS）およびコア部品の調達合意を結んだ。楚能新能源はルーマニアの企業と135MW/270MWh規模のエネルギー貯蔵独立プロジェクトを共同建設した