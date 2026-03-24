高級セダンが超高級SUVに激突・大破首都高は2026年3月18日、公式SNSを更新。渋滞中に発生した衝突事故の動画を公開しました。一体何があったのでしょうか。投稿された映像は日中の首都高本線を映したものです。周囲の景色や道路構造物の特徴などから、都心環状線（C1）のうち、三宅坂・谷町方面に向かう内回りの代官町入口を過ぎたあたりとわかります。【動画】「えっ…」 これが首都高「黒い高級セダンの事故」発生の瞬間