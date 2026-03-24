“投高打低”によりプロ野球界で3割打者が年々減少傾向にある。昨季はセパ合わせて3割打者は僅かに3人。セパともに首位打者の打率が、セが小園海斗（広島）の.309、パが牧原大成（ソフトバンク）の.304だった。3割を打てそうな打者がいないわけではない。セ・リーグでは、昨季最多安打の岡林勇希（中日）は、これまで打率3割を記録したことはないが、22年に打率.291、昨季も打率.291だった。シーズン通しての好不調の波が大き