「韓日、残酷な現実だ！ 日本はランキング入り→韓国は“リスト外”...ソン・フンミン、キム・ミンジェ、イ・ガンインを擁しても力及ばず」――。韓国メディア『スポータルコリア』は、そんな見出しを打った記事で日韓両国の代表チームが置かれた現状を伝えた。北中米ワールドカップの開幕まで３か月を切るなか、アメリカのメディア『スポーツ・イラストレイテッド』がパワーランキングを公開。日本が名を連ねた一方で、韓国は選