埼玉県内で23日夜に住宅火災が相次ぎ、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。23日午後10時ごろ、春日部市薄谷で「建物の2階が燃えている」と通行人から119番通報がありました。消防車など10台が消火にあたり、約5時間半後に消し止められました。この火事で住宅5棟が燃え、焼け跡から性別不明の1人の遺体が見つかりました。高齢の男性と連絡が取れておらず、警察は遺体がこの男性とみて身元の確認を進めています。また午後9時過ぎ