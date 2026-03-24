元AKB48で、モデル・実業家としても活躍する小嶋陽菜（37）が22日、自身のSNSを更新。引き締まったウエストをチラ見せした“ちびT”姿を公開した。【写真一覧】「スタイルが良すぎ」お腹チラ見せ＆胸元ぴったり“ちびT”姿の小嶋陽菜小嶋は「宮古島に来ました食べすぎてた気がするまたまとめますね」とつづり、空港で購入したという胸元がぴったりサイズで、丈が短いハローキティのTシャツにデニム、ぺたんこ靴を合わせた