【ニューヨーク共同】週明け28日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前週末比81銭円高ドル安の1ドル＝158円37〜47銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1605〜15ドル、183円96銭〜184円06銭。トランプ米大統領がイランの発電所などへの攻撃延期を指示したと伝わった。緊張緩和への期待から、相対的に安全資産とされるドルが売られ、円が買われた。