タレントの新山千春（45）が24日、自身のインスタグラムを更新。新たな“相棒”トヨタ『ランドクルーザー70』で1000キロの旅に出たことを報告した。【写真】武骨でかっこいい！新山が購入した愛車『ランドクルーザー70』内外装全部見せ新山は9日、約20年程乗り続けてきた愛車『JEEP』から、“再再販ランクル70”に乗り換え、早速、さまざまなカスタムを施したことを伝えていたが、この日の投稿では「相棒と２日間で約1000キロ