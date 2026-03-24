紀州のドン・ファンと呼ばれた資産家の男性を殺害した罪などに問われ、一審で無罪を言い渡された元妻に大阪高等裁判所も無罪判決を言い渡しました。須藤早貴さんは8年前、和歌山・田辺市で元夫で資産家の野崎幸助さん（崎はたつさき・当時77）を急性覚醒剤中毒で殺害した罪に問われ、一貫して無罪を主張しています。一審の和歌山地裁は「須藤さんが注文した覚醒剤は、売人が証言した氷砂糖だった可能性が否定できない」と指摘、「