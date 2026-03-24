新年度予算案が3月中に成立しない場合に“つなぎ”となる暫定予算案について、高市首相が「編成する方向で検討する」と表明しました。自民党の役員会で、高市首相は「引き続き年度内成立を目指す」考えを示しつつ、暫定予算編成の検討を表明しました。自民党・鈴木幹事長：（高市首相は）「不測の事態に備え暫定予算を編成する方向で検討したいと考えている」（と述べた）。衆議院を通過した当初予算案が自然成立する4月11日までの