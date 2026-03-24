アメリカのトランプ大統領は23日、イランに予告していた発電所への攻撃を5日間延期したと明らかにした上でイラン側と対話を行い、双方が緊張緩和に向けて「主要な点で一致した」と主張しました。一方、イラン側は否定しています。アメリカ・トランプ大統領：我々は非常に重要な協議を行ってきた。大きな合意点があり、ほぼ全ての点で一致している。トランプ氏はイランの発電所への攻撃を5日間延期したと明らかにした上で、中東担当