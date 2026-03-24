去年、全国で史上最悪の1414億円以上の被害があった特殊詐欺。被害を拡大させている大きな理由がトクリュウ＝匿名・流動型犯罪グループの存在です。警視庁は去年10月、対策の司令塔として「トクリュウ対策本部」を立ち上げました。発足から約半年…、最近の犯罪傾向やその対策はどうなっているのか。「トクリュウ対策本部」の永山貴大参事官が解説しました。■「トクリュウ対策本部」とは？警視庁はもとより、他の46道府県警察の精