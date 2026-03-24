JR京浜東北線・大井町駅の西側が、ついに一つの「街」として動き出します。2026年3月28日にまちびらきを迎える大規模複合施設「OIMACHI TRACKS（大井町トラックス）」。メディア向け内覧会で筆者が感じたのは、新設される「トラックス口」改札によって劇的にスムーズになる駅動線と、車両基地を望む圧倒的なロケーションでした。映像や音響、座席にもこだわったシネコンや、鉄道を想起させる「トラムサウナ」など、ここでしか味わ