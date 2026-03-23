「ベメルクング（bemerkung）」が、ポップアップを東京・代官山の「ekiura gallery」で開催する。オープンは4月4日と5日の2日間。【画像をもっと見る】ベメルクングは2025年秋冬シーズンにデビュー。「コム デ ギャルソン オム プリュス（COMME des GARÇONS HOMME PLUS）」で約8年間パタンナーを経験した池田友彦がデザイナーを務める。「衣服のパターンの構造、機能性を再解釈して作業的にデザインしていく」をテーマに