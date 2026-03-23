タトゥーアーティストのTAPPEIが、渋谷PARCO 地下一階のGALLERY X BY PARCOで個展「TAPPEI Solo Exhibition “TAPPEI WORLD” Created with SAMPO」を開催する。期間は4月10日から20日まで。入場料は無料。【画像をもっと見る】会場では、TAPPEIと建築、音響装置、映像制作を手掛けるアートコレクティブ「SAMPO Inc.」が空間演出や作品制作において協業。代表的なモチーフである天使のキャラクターの絵画作品の展示を行うほか