ヴィンテージアイウェア・ジュエリー・ウォッチ専門店「ラストストア（THE LAST STORE®）」が、東京で初のトランクショーを東京ミッドタウン1階のイセタンサローネで開催する。期間は3月25日から31日まで。大阪を拠点とするラストストアによる、東京展開を見据えた最初の取り組みになるという。【画像をもっと見る】トランクショーでは、世界中からコレクションした1800年代から1990年代までの約