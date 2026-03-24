ホルムズ海峡付近を航行するタンカー＝11日（ロイター＝共同）【イスタンブール、エルサレム共同】イラン軍事当局の報道官は23日、エネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡を「強力に掌握しており、ペルシャ湾に機雷を敷設する必要はない」との認識を示した。イランの別組織は沿岸部などが攻撃されればペルシャ湾に機雷を敷設すると予告していたが、トランプ米大統領が発電所攻撃の延期を表明したことで態度を軟化させた可能性がある。