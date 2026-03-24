トランプ米大統領（左）と話すイスラエルのネタニヤフ首相＝2025年10月、エルサレムのイスラエル国会（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は23日、イランとの戦闘終結に向けた交渉について、合意するべき点に関しイランとは認識を共有していると述べた。交渉が週内に前進しなければ「爆撃を続けるだけだ」とし、早期合意へ圧力をかけた。一方、イラン側は交渉入りを否定。イスラエルも攻撃継続の姿勢を示してお