日本水泳連盟は23日、8月のパンパシフィック選手権(アメリカ・アーバイン)に臨む競泳日本代表を発表しました。男子は22日まで行われた競泳日本選手権の平泳ぎで3冠を達成した17歳の大橋信選手や、個人メドレー2種目と200mバタフライの計3種目を制した松下知之選手らが選出。大橋選手は会見で「決勝に残るには予選で日本の選手の中で2番以内で泳がないといけない。まずは予選から気合を入れて泳いで、決勝で優勝することが目標」と