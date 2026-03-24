松下奈緒が主演するドラマ『夫に間違いありません』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）の最終回が23日に放送され、聖子（松下）と紗春（桜井ユキ）の決断が描かれると、ネット上には「最後までハラハラ」「予想外のラスト」「凄まじいドラマ」などの反響が寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】“遺体”と対面する紗春（桜井ユキ）紗春が娘の希美（磯村アメリ）を虐待してい