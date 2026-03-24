1歳の子供をベビーカーに乗せて百貨店の優先エレベーターを利用した時のこと。混雑するエレベーター内で、同乗者が私に「降りろ」と怒鳴りつけてきました。理不尽な要求に困惑していると、周囲の助けと百貨店スタッフの素晴らしい対応でスカッとする結末に！ 今回は筆者の実体験エピソードをご紹介します。 ベビーカーで百貨店へ 平日の昼下がり、1歳の子供を連れ