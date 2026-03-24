連載「ベースボールの現在地」変わる日韓関係、韓国セーブ王の願い「THE ANSWER」では、ベネズエラの優勝で幕を閉じたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に合わせて参加各国の野球を紹介する連載「ベースボールの現在地」を展開。大会を通じて感じられたのは、国境を越えて移籍する選手を媒介にして、お互いの国の野球への理解が深まっている現実だ。韓国プロ野球で昨年セーブ王に輝いたパク・ヨンヒョン投手（KT）も所属