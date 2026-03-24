セブンス・ベガの新曲「魔法がとける前に」が、日本テレビ系4月期月曜プラチナイトドラマDEEP『多すぎる恋と殺人』の主題歌に決定した。自身初の地上波ドラマ主題歌となる新曲「魔法がとける前に」は、4月7日にデジタルリリースされることも同時発表となった。ドラマ『多すぎる恋と殺人』は、森カンナ演じる50人の恋人を持つ奔放な女性刑事が、連続殺人事件に巻き込まれる姿を描いたラブ×サスペンス×コメディー作品だ。スリリン