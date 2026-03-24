札幌テレビ放送（ＳＴＶ）は２３日、第４７回ＮＮＳアナウンス大賞においてＳＴＶの宮崎愛瑠アナウンサーが「最優秀新人賞」を受賞したことを発表した。「ＮＮＳアナウンス大賞」は、日本テレビ系列で毎年１回開催される、アナウンサーの資質向上を目的としたコンテスト。「新人部門」は、入社３年目までの若手アナウンサーを対象としている。宮崎アナは「素晴らしい賞をいただき大変光栄です。いつも温かく応援してくださる