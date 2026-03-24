伊藤真利奈が結婚を報告女子プロゴルファーの伊藤真利奈が22日、自身のインスタグラムを更新し結婚を発表した。すらりと長身のウェディングドレス姿を披露し、ファンからは「めちゃくちゃびっくりしました」「綺麗すぎます」と驚きの声が並んだ。伊藤は22日、自身のインスタグラムに5枚の写真を投稿した。ウェディングドレスをまとい、タキシード姿のパートナーと見つめあう写真とともに「私事ではございますが、この度結婚い