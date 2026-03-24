タレントの野々村真・俊恵夫妻の長女で、モデルの香音（２４）が出演番組の卒業を報告した。香音は２３日までに自身のインスタグラムを更新。約４年間出演していたＮＨＫＥテレの「ギョギョッとサカナ☆スター」を卒業したことを明かした。「先日の放送にて約４年間さかなクンと一緒に務めさせていただいたギョギョッとサカナ☆スターを卒業しました！サカナスターでしか経験できない事を沢山させていただいて、お魚の知識