砂原浩太朗さんによる「藩邸差配役日日控」シリーズの第2作『星月夜』が、3月24日に発売されます。藩の“なんでも屋”として、お殿様の身辺諸事から襖障子の張替えまで、あらゆる庶務を取り仕切る藩邸差配役の里村五郎兵衛が藩内の問題に向き合います。【画像】砂原浩太朗さん（写真：文藝春秋）前作『藩邸差配役日日控』では、五郎兵衛の人柄に惚れたという読者の声が寄せられました。従来の時代小説にはなかった「裁かない」