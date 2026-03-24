『植物園の歩き方』（カシワイ 著）オールカラーで全国各地の植物園を紹介する『植物園の歩き方』が注目を集めている。版元のグラフィック社では発売即重版がかかったという本書の著者は、漫画家・イラストレーターのカシワイさん。京都在住で、本書にも登場する京都府立植物園の年間パスポートも持っているほどの植物好きだ。【写真】この記事の写真を見る（2枚）「もともと植物や動物など生き物が好きで、自宅ではキンカチョウ