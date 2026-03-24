「いったいここはなんなんだ!?」【画像】「落武者のお告げ」で作った世界に1つだけの神社…？ 愛知の漁師が“20年間”“無数の貝殻”を運び続けて完成させた“異様な光景"を写真で一気に見る「どうしてこうなった!?」つい、そう思わずにはいられない“非日常的な小宇宙”が日本各地に点在する。ここでは、そうした珍スポットがまとめられた『ニッポンの異空間 ふだん着で行ける秘境』（大和書房）の一部を抜粋。愛知県に位置す