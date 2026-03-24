〈「落武者のお告げ」で作った世界に1つだけの神社…？ 愛知の漁師が20年かけて完成させた“異様な光景"に迫る〉から続く「いったいここはなんなんだ!?」【画像】埼玉県に実在…高さ18mの巨大柱が59本も林立する“巨大地下神殿”を写真で一気に見る「どうしてこうなった!?」つい、そう思わずにはいられない“非日常的な小宇宙”が日本各地に点在する。ここでは、そうした珍スポットがまとめられた『ニッポンの異空間 ふだん着で