〈巨大な穴を「命綱」をつけて覗き込む…!? 高さ18mの巨大柱が59本も林立する埼玉の“巨大地下神殿”で行われている“見学ツアー”がすごかった〉から続く「いったいここはなんなんだ!?」【画像】建築関係者の顰蹙を買うかもしれないけど紹介したい…マニアが薦める日常空間をバグらせる“コンクリむき出し”の巨大建造物を写真で一気に見る「どうしてこうなった!?」つい、そう思わずにはいられない“非日常的な小宇宙”が日本各